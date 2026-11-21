ريف دمشق-سانا
توفي شخص وأصيب آخر بجروح جراء حادث سير وقع صباح اليوم السبت عند جسر عقربا على طريق المطار في ريف دمشق.
وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق وليد كبيش في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني في المديرية استجابت للبلاغ فور وروده، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، بينما نقل جثمان المتوفى إلى المشفى، إضافة إلى تأمين موقع الحادث وإزالة العوائق وتسهيل حركة السير.
وأشار كبيش إلى أهمية التزام المشاة بإجراءات السلامة أثناء عبور الطرقات، واستخدام ممرات المشاة والجسور المخصصة للعبور إن وجدت، والتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل العبور، وتجنب المجازفة بقطع الطرق السريعة، ولاسيما في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.
وشدد على ضرورة التزام السائقين بالسرعات المحددة، والانتباه للمشاة وتخفيف السرعة عند الاقتراب من مناطق عبورهم، مشيرة إلى أن التقيد بقواعد المرور مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح والحد من الحوادث.
وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت خلال الـ 24 ساعة الماضية لـ 15 حادث سير، أسفرت عن إصابة 33 شخصاً تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.