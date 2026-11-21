ريف دمشق-سانا‏

توفي شخص وأصيب آخر بجروح جراء حادث ‏سير وقع صباح اليوم السبت عند جسر عقربا على طريق ‏المطار في ريف دمشق.‏

وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق وليد كبيش ‏في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني ‏في المديرية استجابت للبلاغ فور وروده، وعملت ‏على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ‏بينما نقل جثمان المتوفى إلى المشفى، إضافة إلى ‏تأمين موقع الحادث وإزالة العوائق وتسهيل حركة ‏السير.‏

وأشار كبيش إلى أهمية التزام المشاة بإجراءات ‏السلامة أثناء عبور الطرقات، واستخدام ممرات ‏المشاة والجسور المخصصة للعبور إن وجدت، ‏والتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل العبور، ‏وتجنب المجازفة بقطع الطرق السريعة، ولاسيما في ‏المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.‏

وشدد على ضرورة التزام السائقين بالسرعات ‏المحددة، والانتباه للمشاة وتخفيف السرعة عند ‏الاقتراب من مناطق عبورهم، مشيرة إلى أن التقيد ‏بقواعد المرور مسؤولية مشتركة تسهم في حماية ‏الأرواح والحد من الحوادث.‏

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث استجابت خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية لـ 15 حادث سير، أسفرت عن إصابة 33 ‏شخصاً تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم ‏إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏