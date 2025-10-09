الاحتلال الإسرائيلي يمنع تواصل الناشطين المعتقلين من “أسطول الحرية” مع محاميهم

عواصم-سانا

أعلن تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية اقتادت عشرات الناشطين الذين اعتقلتهم بشكل غير قانوني أثناء إبحارهم في المياه الدولية إلى سجن “كتسيعوت”، ومنعتهم من التواصل مع محاميهم أو أي جهة أخرى.

وأوضح التحالف في بيانٍ نشره على موقعه الإلكتروني أن القوات الإسرائيلية منعت 145 ناشطاً كانوا على متن سفن الأسطول من الاتصال بالعالم الخارجي أو التواصل مع محاميهم، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية حظرت على المحامين إدخال هواتفهم المحمولة إلى ميناء أسدود أثناء محاولتهم متابعة أوضاع المعتقلين.

وجاءت عملية الاعتقال بعد اعتداء القوات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على سفن أسطول الحرية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية موجهة لأهالي قطاع غزة، وتضم 11 سفينة تقل 145 ناشطاً مدنياً من جنسيات مختلفة، وذلك بعد أيام قليلة من اعتداء مماثل على أسطول الصمود.

وأكد التحالف أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالباً بالإفراج الفوري عن الناشطين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المحاصرين.