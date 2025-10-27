وزير الخارجية الصيني يعلن التوصل إلى اتفاق إطار مع الولايات المتحدة لتسوية الخلافات التجارية

بكين-سانا

توصلت الصين والولايات المتحدة اليوم، إلى “اتفاق إطار” لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

ونقلت قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الحكومية عن وانغ يي قوله: “إن الجانبين توصلا عبر المحادثات الاقتصادية والتجارية في قمة الـ47 لرابطة دول آسيان في كوالالمبور إلى اتفاق إطار حول تسوية عادلة للقضايا الاقتصادية والتجارية”.

وأضاف: إن “مفاوضي البلدين يعملون على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق يشمل الرسوم الجمركية وقضايا تجارية حساسة أخرى قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ”.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، التوصل لاتفاق أولي مع الصين لتهدئة التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.

وكان ترامب أعلن مؤخراً فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الصينية إلى جانب قيود صارمة على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إلى بكين، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أيام من قرار صيني بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة التي تُعدّ حجر الأساس لصناعات التكنولوجيا المتقدمة.