السويد تزود أوكرانيا بـ36 مقاتلة “غريبن” بينها 20 طائرة بتمويل أوروبي

ستوكهولم-سانا

أعلنت السويد أنها ستزود أوكرانيا بـ 36 طائرة مقاتلة من طراز “غريبن”، بينها 20 طائرة حديثة من طراز “غريبن إي/إف” بتمويل أوروبي، إضافة إلى 16 طائرة من طراز “غريبن سي/دي” لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ونقلت فرانس برس، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قوله خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن أولى الطائرات الأقدم ستُسلّم العام المقبل، فيما يبدأ تسليم الطرازات الحديثة اعتباراً من عام 2030.

ووفقاً لبيان الحكومة السويدية، فإن أوكرانيا ستخصص 2.5 مليار يورو من قرض أوروبي لشراء الطائرات الجديدة، فيما وصف كريسترسون الصفقة بأنها “قرار تاريخي” يعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني.

وكانت كييف وستوكهولم قد وقعتا في تشرين الأول الماضي إعلان نوايا بشأن شراء ما بين 100 و150 طائرة من طراز “غريبن إي”.

من جهته، أعلن زيلينسكي أنه ينتظر رداً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن طلب تزويد أوكرانيا بمزيد من صواريخ “باتريوت” أو منحها تراخيص لإنتاجها محلياً، مؤكداً أن هذه المنظومات تعد الأكثر فاعلية في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية.

وتعد السويد من أبرز الداعمين العسكريين لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 فيما يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية وعسكرية واسعة لكييف إذ كان أقر قرضاً لأوكرانيا بقيمة تناهز 90 مليار يورو، يتم صرفه على أقساط في عامي 2026 و2027 وسيتم استخدام 60 ملياراً منه لتوريد الأسلحة.