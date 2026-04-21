ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران بطلب باكستاني

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين.

وأوضح ترامب، في منشور له عبر منصة “تروث سوشيال” اليوم الثلاثاء، أن تمديد وقف إطلاق النار سيستمر إلى حين تقديم الجانب الإيراني مقترحاً رسمياً وانتهاء المفاوضات الجارية، سواء بالرفض أم الموافقة، مبيناً في الوقت ذاته أنه وجّه القوات العسكرية بمواصلة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والبقاء في حالة جاهزية قتالية كاملة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هذا القرار جاء بناءً على طلب من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وذلك لمنح فرصة للقادة والممثلين في إيران لتقديم مقترح موحد، في ظل ما وصفه بـ “حالة الانقسام” داخل الحكومة الإيرانية.

وكانت باكستان قد دعت، في وقت سابق اليوم، كلاً من الولايات المتحدة وإيران، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار القائم بينهما منذ الثامن من نيسان الجاري لمدة أسبوعين إضافيين، بغية إتاحة المجال للجهود الدبلوماسية.