الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أسطول الحرية ويحتجز المشاركين فيه

القدس المحتلة-سانا

اعتدت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه وإيصال مساعدات إنسانية، في ظل استمرار حرب الإبادة.

وذكرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في منشور على منصة X، أن قوات الاحتلال هاجمت الأسطول في المياه الدولية على بعد 120ميلاً 220 كم من سواحل غزة.

وقالت: “نؤكد أن ثلاث سفن – غزة صن بيردز، آلاء النجار، أنس الشريف – قد تعرضت لهجوم واعتراض غير قانوني من قبل الجيش الإسرائيلي عند الساعة 04:34 فجراً، مشيرة إلى أن سفينة الضمير التي تحمل 93 صحفياً وطبيباً وناشطاً تعرضت لهجوم من مروحية عسكرية إسرائيلية”.

وشاركت اللجنة فيديو للحظة الهجوم على قارب صن بيردز ومحاولة إخفاء الجريمة عبر ضرب الكاميرا بالسلاح.

من جهتها قالت الخارجية الإسرائيلية: “محاولة جديدة فاشلة لاختراق الحصار البحري انتهت بلا جدوى، وتم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي، وجميع الركاب بخير ومن المتوقع ترحيلهم قريباً”.

وكان أسطول الحرية، الذي يضم 11 سفينة، انطلق من إيطاليا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ضمن تحرك شعبي دولي متواصل يهدف إلى إيصال الدعم والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر، والتأكيد على الرفض الشعبي العالمي لحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت الأربعاء الماضي أسطول الصمود العالمي في أثناء إبحاره في المياه الدولية باتجاه سواحل غزة وأوقفت مئات الناشطين الذين كانوا على متن 42 سفينة، ثم قامت بترحيلهم.