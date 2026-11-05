فرنسا تشهد إضراباً ومظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة

باريس-سانا‏

دعت نقابات فرنسية الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى الإضراب اليوم الخميس، كما ‏حثت الشباب والمتقاعدين على الانضمام إلى المظاهرات المرتقبة، ضد غلاء المعيشة وارتفاع ‏الأسعار.‏

وذكرت قناة “فرانس 24” أن التحالف النقابي في فرنسا يتوقع مشاركة ما بين 500 ألف و700 ‏ألف شخص في المظاهرات خارج باريس، وما بين 40 ألفاً و80 ألف شخص في العاصمة.‏

وأعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية “‏SNCF‏”، مساء أمس الأربعاء، أن حركة القطارات ‏ستشهد اضطرابات تتراوح بين المتوسطة والشديدة اليوم على الخطوط الإقليمية، وبعض خطوط ‏القطارات السريعة الإقليمية والقطارات الأخرى في ضواحي باريس، بسبب إضراب عمالي يشمل ‏قطاعات مهنية متعددة، فيما ستكون الحركة أكثر انتظاماً على الخطوط الرئيسية، مع إلغاء ‏رحلة واحدة من كل عشر رحلات لقطارات السرعة الفائقة (‏TGV‏).‏

وفي قطاع التعليم، توقعت وزارة التربية الوطنية الفرنسية مشاركة 17.5 بالمئة من معلمي ‏المدارس الابتدائية الحكومية في الإضراب.‏

وبالمقابل أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أنه أمر بنشر 70 ألفاً من عناصر الشرطة ‏والأمن، متوعداً بـ”رد يتسم بأقصى درجات الحزم” على أي تجاوزات.‏

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون أكدت، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس ‏الأربعاء أنه من غير الوارد إعادة إحياء أحداث 17 تشرين الأول الماضي، التي شهدت أعمال ‏شغب ونهب واسعة.‏

وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات أعلنت الحكومة الفرنسية في 26 تشرين الأول الماضي حزمة ‏من التدابير استجابة لمطالب الطلاب، شملت توفير قروض بقيمة أربعة مليارات يورو لترميم ‏المدارس، وتحديد سقف لأعداد الطلاب في بعض الصفوف، وإجراء تغييرات على نظام القبول ‏الجامعي، لكن ممثلي الطلاب اعتبروا هذه الإجراءات غير كافية.‏

وتشهد فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي احتجاجات بدأت في المدارس والجامعات، قبل أن ‏تمتد إلى مدن ومناطق عدة في البلاد، واتسعت لتشمل نقابات عمالية ونشطاء من حركة ‌‏”السترات الصفراء”، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة والسياسات ‏الاقتصادية للحكومة.‏