فرنسا تشهد إضراباً ومظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة

باريس-سانا
دعت نقابات فرنسية الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى الإضراب اليوم الخميس، كما حثت الشباب والمتقاعدين على الانضمام إلى المظاهرات المرتقبة، ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وذكرت قناة “فرانس 24” أن التحالف النقابي في فرنسا يتوقع مشاركة ما بين 500 ألف و700 ألف شخص في المظاهرات خارج باريس، وما بين 40 ألفاً و80 ألف شخص في العاصمة.
وأعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية “SNCF”، مساء أمس الأربعاء، أن حركة القطارات ستشهد اضطرابات تتراوح بين المتوسطة والشديدة اليوم على الخطوط الإقليمية، وبعض خطوط القطارات السريعة الإقليمية والقطارات الأخرى في ضواحي باريس، بسبب إضراب عمالي يشمل قطاعات مهنية متعددة، فيما ستكون الحركة أكثر انتظاماً على الخطوط الرئيسية، مع إلغاء رحلة واحدة من كل عشر رحلات لقطارات السرعة الفائقة (TGV).
وفي قطاع التعليم، توقعت وزارة التربية الوطنية الفرنسية مشاركة 17.5 بالمئة من معلمي المدارس الابتدائية الحكومية في الإضراب.
وبالمقابل أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أنه أمر بنشر 70 ألفاً من عناصر الشرطة والأمن، متوعداً بـ”رد يتسم بأقصى درجات الحزم” على أي تجاوزات.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون أكدت، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء أنه من غير الوارد إعادة إحياء أحداث 17 تشرين الأول الماضي، التي شهدت أعمال شغب ونهب واسعة.
وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات أعلنت الحكومة الفرنسية في 26 تشرين الأول الماضي حزمة من التدابير استجابة لمطالب الطلاب، شملت توفير قروض بقيمة أربعة مليارات يورو لترميم المدارس، وتحديد سقف لأعداد الطلاب في بعض الصفوف، وإجراء تغييرات على نظام القبول الجامعي، لكن ممثلي الطلاب اعتبروا هذه الإجراءات غير كافية.
وتشهد فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي احتجاجات بدأت في المدارس والجامعات، قبل أن تمتد إلى مدن ومناطق عدة في البلاد، واتسعت لتشمل نقابات عمالية ونشطاء من حركة ”السترات الصفراء”، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة والسياسات الاقتصادية للحكومة.