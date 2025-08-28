رئيس كرواتيا يدعو حكومته للاعتراف بدولة فلسطين

زغرب-سانا

أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أنه سيعمل في إطار صلاحياته الدستورية لدعم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، ودعا حكومة بلاده للبدء بمسار برلماني لتحقيق هذا الهدف.

وذكرت الرئاسة الكرواتية في بيان على موقعها الالكتروني أن “ميلانوفيتش ناقش خلال لقائه أمس في العاصمة الكرواتية زغرب وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين الوضع في غزة التي تتعرض منذ أشهر وخاصة في الأيام الأخيرة، لهجمات إسرائيلية وحشية، وأعرب عن إدانته الشديدة لتلك الهجمات ضد المدنيين”.

وقال ميلانوفيتش بحسب البيان: “إن احتلال إسرائيل لغزة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف”، مضيفاً: “إن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته هو السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط”.

وأعلن ميلانوفيتش أنه سيعمل في إطار صلاحياته الدستورية لدعم الاعتراف بفلسطين في أقرب وقت ممكن، ودعا حكومة بلاده للبدء بإجراءات الاعتراف بدولة فلسطين في البرلمان الكرواتي.

وكانت العديد من دول الغرب أعلنت عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، ومن بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ومالطا وسان مارينو .