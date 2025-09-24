ارتقاء فلسطيني وإصابة 3 في اقتحامات للاحتلال والمستوطنين للضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني، وأصيب 3 آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه شاب فلسطيني في قرية عنزا جنوب جنين، ما أدى إلى ارتقائه على الفور.

كما أصيب 3 آخرون بجروح جراء اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب المبرح في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل، إضافة لاعتقال 5 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله، وبلدات زبدة والخلجان وأم دار ويعبد وسلفيت وترمسعيا وكوبر في جنين.

إلى ذلك، اقتحم مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وبموازاة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يصعد الاحتلال اعتداءاته على القدس الشرقية وباقي مناطق الضفة الغربية، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 1000 فلسطيني، وإصابة الآلاف، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفاً.