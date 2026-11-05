المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 5 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ إعلان نتائج (مسابقة التصوير الفوتوغرافي)، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ ورشة بعنوان (فن الإكسسوار)، تقيمها الأستاذة منال حبوباتي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

3 ـ صالون الشباب الثقافي بعنوان (الأدب الشبابي من التلقائية إلى الكتاب)، بإشراف الدكتور غدير إسماعيل، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 ـ نشاط عن كيفية قراءة القصة وتلخيصها بعنوان (كتابي صديقي)، بإشراف الأستاذة ضحى حامدة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

5 ـ ورشة للأطفال بعنوان (رحلة في عالم الكتاب)، بإشراف فريق أصدقاء المركز، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 ـ ورشة بعنوان (تنمية مهارات الموهوبين في الرسم)، يقدمها الأستاذ إينال القائد، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 ـ حفل اختتام الدورة العلمية التخصصية (صناعة البحث العلمي في العلوم الإنسانية)، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

8 ـ محاضرة بعنوان (فلنقرأ ونبصر.. رحلة في أهمية دور الكتاب في الوعي المعرفي)، تلقيها سماء صبري، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساءً.

9 ـ ورشة بعنوان (تعلم كتابة خط الرقعة بالقصبة)، يقدمها الأستاذ إينال القائد، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

10 ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “لوكا” و”قلباً وقالباً 2″، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً والساعة الـ 7:00 مساءً.

11 ـ حفل موسيقي بعنوان (سوريا لوحة من الأصوات)، تقدمه الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، في مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 7:30 مساءً.

12 ـ عرض أفلام “ولا كان على البال”، و”مطلوب عائلياً”، و”فيريتي”، و”سقوط الحوت”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ ورشة عمل أدبية بعنوان (أمة اقرأ.. كيف تعود إلى القراءة)، تديرها الآنسة جميلة المش، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان (ما بعد التقاعد حين يبدأ العمر الجميل)، يقدمها الأستاذ أيمن أفندي، في قاعة المكتبة بالمركز الثقافي العربي بالتل، الساعة الـ 4:30 عصراً.

3 ـ محاضرة بعنوان (الذكاء العاطفي في القيادة التربوية)، تقدمها الآنسة إناث غنيمة، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 5:00 مساءً.

4 ـ عرض فيلم بعنوان (ثاء رمزاً للانتقام)، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 ـ ورشة عمل بعنوان (أنا مؤلف صغير)، يقدمها فريق ثقافة الطفل، في مدرسة عين الشرقية الأولى، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ ملتقى شعري بعنوان (نبض القوافي)، يشارك فيه الشعراء سلوى رجب، وعائدة بليدي، وثائر عيد يوسف، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 ـ دورة تدريبية بعنوان (أساسيات التدخل الفعال مع الأشخاص ذوي الهمم)، يقدمها الأستاذ حسن أحمد، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

طرطوس:

1 ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “في أحلامك”، وفيلم الأكشن والتشويق “ماركو”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والساعة الـ 12:30 ظهراً.

2 ـ محاضرة بعنوان (مقاربة جديدة للحياة)، يقدمها الأديب علي إسماعيل السليمان، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 ـ محاضرة بعنوان (الكتاب ودوره في الحياة)، يقدمها الأستاذ صالح سلمان، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 ـ محاضرة تدريبية بعنوان (ألف باء الريادة – أساسيات الإدارة)، يقدمها المدرب ياسر قعقاع، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

5 ـ عرض مسرحي تفاعلي بعنوان (المقهى)، يقدمه فريق “فنانون مواطنون” المسرحي، في مسرح الشؤون الاجتماعية بطرطوس، الساعة الـ 5:00 مساءً.

6 ـ عرض الفيلم الأمريكي من نوع الدراما النفسية والجريمة “سائق التاكسي”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حمص:

ندوة بعنوان (تعظيم الله، من يقظة القلب إلى استقامة المجتمع)، يشارك فيها الشيوخ عبد القادر السقا، وحكمت المصري، ومحمد بسمار، ويحاورهم الشيخ عمر خليلي، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حماة:

1 ـ أصبوحة شعرية للشعر المحكي، يشارك فيها الأستاذان إبراهيم أحمد وعماد الدين الغنوم، في المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 ـ مسابقة بعنوان (تحدي القراءة)، في دائرة المكتبات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 ـ مناظرة ثقافية بعنوان (هل تكتب الآلة شعراً؟ بين إبداع الإنسان وقدرات الذكاء الاصطناعي)، في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة في حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 ـ مهرجان بعنوان (مهرجان سلمية الأول للآثار والتراث)، في سينما سلمية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

عرض أفلام “اللوحة”، و”ولا كان على البال”، و”بويونا 2″، و”مطلوب عائلياً”، و”خلي بالك من نفسك”، و”سقوط الحوت”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

مهرجان بعنوان (مهرجان الفرات الأدبي)، تشارك فيه الأديبات نور المحيمد، وشيماء الأحرش، وإسراء الفرحان، وليلى العبد الله، وسلسبيل الجاسم، في المركز الثقافي بدوار السبع بحرات في دير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.

الرقة:

1 ـ محاضرة بعنوان (تعظيم الله تعالى في القرآن الكريم)، يلقيها الشيخ عبد الكريم الموسى، في المركز الثقافي العربي بالسبخة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 ـ عرض فيلم بعنوان (إلى سما)، في المركز الثقافي العربي بالطبقة، الساعة الـ 4:00 عصراً.