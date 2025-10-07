إسبانيا تدعو إلى وضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة

OV0pr8cN 11 إسبانيا تدعو إلى وضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة

مدريد-سانا

دعت إسبانيا إلى وضع حد لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تدوينة على منصة إكس: “في الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول نحض نتنياهو على وضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وفتح ممر إنساني في غزة”.

وأضاف: “ندين الإرهاب بكل أشكاله”، مشدداً على أن “الحوار وتوطيد أسس الدولتين هما الحل الوحيد الممكن لإنهاء النزاع وتحقيق مستقبل يعمه السلم”.

يذكر أن إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، وأصدرت مؤخراً مرسوماً ينص على حظر كامل لتصدير الأسلحة والمواد الدفاعية والمنتجات والتكنولوجيات التي قد تستخدمها إسرائيل في حرب الإبادة.

السعودية والإمارات تؤكدان دعم الاستقرار والسلم الإقليمي
خبراء أمميون يطالبون باجتماع طارئ قبل 17 أيلول لوقف العدوان على غزة وإنهاء الاحتلال
وزارة الدفاع التّركية تؤكد دعمها أي مبادرة لإنهاء المأساة في غزة
اليونيسف: أطفال غزة يفرون من جحيم إلى آخر
ارتقاء 40 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك