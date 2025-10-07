إسبانيا تدعو إلى وضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة

مدريد-سانا

دعت إسبانيا إلى وضع حد لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تدوينة على منصة إكس: “في الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول نحض نتنياهو على وضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وفتح ممر إنساني في غزة”.

وأضاف: “ندين الإرهاب بكل أشكاله”، مشدداً على أن “الحوار وتوطيد أسس الدولتين هما الحل الوحيد الممكن لإنهاء النزاع وتحقيق مستقبل يعمه السلم”.

يذكر أن إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، وأصدرت مؤخراً مرسوماً ينص على حظر كامل لتصدير الأسلحة والمواد الدفاعية والمنتجات والتكنولوجيات التي قد تستخدمها إسرائيل في حرب الإبادة.