دمشق-سانا
أعلنت هيئة الريادة والابتكار، عن موعد اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، وذلك يوم السبت 28 الشهر الجاري، عند الساعة العاشرة صباحاً.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أنه سيُعلن عن مراكز الاختبار في المحافظات في وقت لاحق.
وكان تأهل 22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين في هيئة الريادة والابتكار في وقت سابق اليوم، إلى المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد السوري.
الريادة والابتكار: 28 الشهر الجاري اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري
دمشق-سانا