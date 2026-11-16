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الريادة والابتكار: 28 الشهر الجاري اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري

الأولمبياد العلمي السوري الريادة والابتكار: 28 الشهر الجاري اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري

‏دمشق-سانا

‏أعلنت هيئة الريادة والابتكار، عن موعد اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، وذلك يوم السبت 28 الشهر الجاري، عند الساعة العاشرة صباحاً.

‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الإثنين، أنه سيُعلن عن مراكز الاختبار في المحافظات في وقت لاحق.

‏وكان تأهل 22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين في هيئة الريادة والابتكار في وقت سابق اليوم، إلى المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد السوري.

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