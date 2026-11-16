روسيا تعلن الاستعداد لتنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى مع أوكرانيا

كييف وموسكو-سانا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا اليوم الإثنين، أن الاستعدادات جارية لتنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة “تاس” عن لانتراتوفا قولها في تصريحات صحفية: “نُعدّ لعملية تبادل واسعة النطاق”، مشيرةً إلى أن هذه العملية من المسائل بالغة الحساسية، لأنها تمس حياة الناس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في خطاب أمس: إن بلاده تعوّل على إجراء أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب بين كييف وموسكو، بما قد يشمل إطلاق سراح أكثر من ألف شخص من كل جانب.



وتوصلت روسيا وأوكرانيا، خلال محادثات بوساطة أمريكية عُقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، إلى اتفاق مبدئي على إجراء عملية تبادل واسعة للأسرى.