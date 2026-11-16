معرض ليفانت للكتاب في لندن.. مبادرة سورية لإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي تاريخ النشر: 2026/11/16 2:06 مساءً اخر تحديث: 2026/11/16 2:06 مساءً معرض ليفانت للكتاب في لندن.. مبادرة سورية لإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي. انطلقت في دمشق فعاليات الدورة الثانية من معرض “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026” تعرّف على الأسباب الرئيسية لاتساع الفجوة السعرية بين البنزين والمازوت والنفط الخام مراجعة علمية ترصد ارتباطاً بين فرط الحركة ومشكلات هضمية ماهي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد مياه جديد للعقارات في محافظة دمشق وريفها؟ توتر متصاعد بين أوروبا والولايات المتحدة حول ضريبة التكنولوجيا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:لندنمعرض ليفانت للكتاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام آخر الأخبار انفوغراف معرض ليفانت للكتاب في لندن.. مبادرة سورية لإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي دولي روسيا تعلن الاستعداد لتنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى مع أوكرانيا اقتصاد سوريا وزارة الطاقة تبحث مع وفد أوروبي آفاق دعم مشاريع الكهرباء والمياه