ارتقاء 7 فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق واسعة في القطاع، في حين استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص الحي منتظري المساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء فلسطيني، وإصابة العشرات.

وفي سياق متصل أعلنت مصادر طبية في القطاع، خروج 25 مستشفى عن الخدمة من أصل 38 فيما لا تزال 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي وفي ظروف صعبة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن 67.160 شهيداً و169.679 جريحاً، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.