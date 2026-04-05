سباق في الجو والأرض.. كيف تدير واشنطن عمليات إنقاذ طياريها؟

واشنطن-سانا

خاضت الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الأخيرة، سباقاً محموماً للعثور على أحد الطيارَين اللذين تحطمت طائرتهما داخل الأراضي الإيرانية، في حادثة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ما أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر العمليات العسكرية تعقيداً وحساسية.

وفي هذا السياق، تشير تقارير إعلامية، من بينها تقرير لشبكة “بي بي سي”، إلى أن الجيش الأمريكي أولى هذه العمليات أهمية قصوى، حيث تم تدريب وحدات نخبوية خصيصاً لمثل هذه السيناريوهات، وغالباً ما تُنشر مسبقاً بالقرب من مناطق النزاع تحسباً لأي طارئ.

وتُعرَّف عمليات البحث والإنقاذ القتالي بأنها مهام عسكرية تهدف إلى العثور على أفراد معزولين أو مفقودين، مثل الطيارين الذين أُسقطت طائراتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في بيئات معادية.

وعلى عكس عمليات الإنقاذ التقليدية، تُنفذ هذه المهام تحت تهديد مباشر، وغالباً ما تعتمد على مروحيات مدعومة بطائرات للتزوّد بالوقود جواً، إضافة إلى غطاء جوي من مقاتلات أو طائرات استطلاع لتأمين المنطقة.

وقال قائد سابق في سرب من قوات الإنقاذ بالمظلات الأمريكية لشبكة “سي بي إس”: إن عملية الإنقاذ في ظروف مشابهة قد تشمل ما لا يقل عن 24 عنصراً، يستخدمون مروحيات “بلاك هوك”، مع استعداد كامل للقفز بالمظلات إذا اقتضت الضرورة.

وبمجرد الوصول إلى الأرض، تكون الأولوية للتواصل مع الطيار المفقود، وتقديم الإسعافات الأولية له، قبل العمل على نقله إلى نقطة آمنة تتيح إخلاءه، مع تجنب الاشتباك المباشر مع قوات العدو قدر الإمكان.

وتُظهر مقاطع مصورة تم تداولها مؤخراً، تحليق مروحيات عسكرية أمريكية وطائرات للتزوّد بالوقود فوق محافظة خوزستان الإيرانية، فيما اعتبر حينها أنه مؤشر حاسم على بدء التحركات الميدانية المكثفة التي أفضت في النهاية إلى إنقاذ الطيارين.

وفي هذا الإطار، أوضح جوناثان هاكيت، المتخصص السابق في العمليات الخاصة بمشاة البحرية الأمريكية، في تصريح لقناة “بي بي سي”، أن فرق الإنقاذ “تبدأ من آخر نقطة معروفة لوجود الشخص، ثم توسّع نطاق البحث وفق تقديرات حركته المحتملة في بيئة جغرافية معقدة”.

وأضاف هاكيت: إن “الأولوية القصوى هي التأكد من أن الشخص لا يزال على قيد الحياة، ثم تأمينه قبل أن تصل إليه أي جهة معادية”.

من البدائية إلى المنظومات المعقدة

وتمتد جذور عمليات الإنقاذ القتالي إلى الحرب العالمية الأولى، حين كان الطيارون يهبطون بشكل ارتجالي لإنقاذ زملائهم، وفي عام 1943، شهدت بورما أولى عمليات الإنقاذ بالمظلات عندما قفز جراحان عسكريان لمساعدة جنود جرحى.

وفي العام التالي، سُجل أول استخدام للمروحيات في عمليات الإنقاذ، عندما تمكن طيار أمريكي من إجلاء أربعة جنود من خلف خطوط اليابانيين، في سابقة عسكرية لافتة.

لكن التحول الأكبر جاء خلال حرب فيتنام، حيث توسعت هذه العمليات بشكل كبير، واكتسبت طابعاً أكثر تنظيماً وتعقيداً، وخاصة بعد عمليات صعبة مثل مهمة “بات 21” التي شهدت خسائر أمريكية أثناء محاولة إنقاذ طيار خلف خطوط العدو.

قوات النخبة.. مهارات قتالية وإسعافية

وتتولى القوات الجوية الأمريكية مسؤولية تنفيذ هذه المهام عبر وحدات متخصصة تُعرف بمنقذي المظلات، وهم جزء من قوات العمليات الخاصة.

ويخضع هؤلاء لتدريب يُعد من الأصعب في الجيش الأمريكي، يستمر نحو عامين، ويشمل القفز بالمظلات، والغوص، والبقاء في البيئات القاسية، إضافة إلى التدريب الطبي المتقدم وعمليات الإخلاء المعقدة.

ويجمع أفراد هذه الوحدات بين مهارات القتال والإسعاف، ما يجعلهم قادرين على التعامل مع أخطر الظروف الميدانية، انطلاقاً من شعارهم: “نقوم بهذه الأشياء ليحيا الآخرون”.

وانتشرت هذه الوحدات على نطاق واسع خلال العقدين الأخيرين، حيث نفذت آلاف عمليات الإخلاء والإنقاذ.

وفي عام 2005، شاركت فرق الإنقاذ في استعادة جندي من القوات الخاصة الأمريكية كان مصاباً ويختبئ في قرية أفغانية، بعد كمين أدى إلى مقتل عدد من زملائه، وهي الحادثة التي تحولت لاحقاً إلى فيلم “Lone Survivor”.

كما نجحت القوات الأمريكية عام 1999 في إنقاذ طيار طائرة “إف-117” بعد إسقاطها فوق صربيا، بينما شكّلت عملية إنقاذ الطيار سكوت أوغرادي في البوسنة عام 1995 مثالاً بارزاً على التنسيق بين القوات الجوية ومشاة البحرية، حيث تمكن من تفادي الأسر لستة أيام قبل إنقاذه.

وتعكس عمليات البحث والإنقاذ القتالي وجهاً آخر للحروب الحديثة، حيث لا تقتصر المعركة على المواجهة المباشرة، بل تمتد إلى سباق دقيق لإنقاذ الأرواح تحت أقسى الظروف، في تجسيد عملي لعقيدة عسكرية تقوم على مبدأ: عدم ترك أي جندي خلف خطوط النار.