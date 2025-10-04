تركيا تجلي نشطاء أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة

طائرة تركية تقل ناشطي تركيا تجلي نشطاء أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة
وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

أجلت السلطات التركية اليوم نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين اعترضتهم إسرائيل في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر تركية أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية أقلت 36 مواطناً إلى إسطنبول، إضافة إلى 137 من رعايا عدد من الدول الأخرى.

وكان أسطول الصمود أعلن أمس أن سلاح البحرية الإسرائيلي هاجم جميع السفن التي تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين، الأمر الذي قوبل بتنديد دولي واسع، في حين أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداء على الأسطول أمر لا يمكن قبوله.

