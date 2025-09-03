وزير الدفاع اللبناني يوجه بتسهيل اجراءات عودة اللاجئين السوريين لبلادهم

بيروت-سانا

دعا وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى الجهات المعنية في معبري العبودية والعريضة الحدوديين مع سوريا، إلى تسهيل إجراءات مغادرة اللاجئين السوريين للأراضي اللبنانية، وعودتهم إلى بلدهم.

وشدد منسى خلال جولة تفقدية على المعبرين اليوم، حسب ما نقل عنه موقع قناة الجديد اللبنانية، على “ضرورة تسهيل إجراءات مغادرة السوريين من دون أي إخلال بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة المعايير الإنسانية”.

واطّلع منسى في كلٍّ من المعبرين على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المتخذة لتأمين مغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية نحو الداخل السوري، مؤكّداً على “أهمية التنسيق المستمر بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لضمان حسن سير العملية وتأمين عودة منظّمة لهم”.

وأعلنت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس أمس أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان منذ مطلع العام الجاري.