الموانئ العراقية تستنفر كوادرها لمتابعة اختفاء سفينتين في مياه الخليج

بغداد-سانا

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق أنها تتابع بشكل حثيث تفاصيل فقدان سفينتين تجاريتين تحملان علم بوليفيا، مؤكدة في الوقت ذاته عدم دخولهما إلى المياه الإقليمية العراقية.

وذكرت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أنها استنفرت الكوادر المختصة كافة في قسم السيطرة البحرية ومركز البحث والإنقاذ ضمن حدود المياه العراقية، فور ورود معلومات تفيد بفقدان السفينتين.

وأشارت الشركة إلى أن الأقسام البحرية التابعة لها لم تتلقَ أي نداء استغاثة من السفينتين، موضحة أنها تلقت رسائل إلكترونية واستفسارات من الأجهزة الأمنية في عدد من موانئ حوض الخليج ومن مالكي السفينتين، تطلب تزويدهم بأي معلومات تتيح الاستدلال عليهما، وذلك إثر انقطاع الاتصال تماماً مع طواقمهم خلال الفترة الماضية.

وجددت الشركة تأكيدها أن السفينتين لم تدخلا الحدود البحرية للعراق، كما لا تتوفر أي بيانات دقيقة حول موقعهما الحالي نظراً لغياب أي تواصل لاسلكي.

واختتمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أن عمليات المراقبة والمتابعة مستمرة عبر أنظمة التتبع الإلكتروني والرصد بالأقمار الاصطناعية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع إدارات البحث والإنقاذ في دول المنطقة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها.

وتتابع السلطات الملاحية الإقليمية بلاغات حول فقدان سفينتي الشحن (Bridge 1) و(Bridge 2) اللتين ترفعان علم بوليفيا، حيث انقطع الاتصال بطاقميهما.