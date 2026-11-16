‏«البوصلة الاجتماعية» في طرطوس.. من الوعي الفردي إلى المبادرة المجتمعية

طرطوس-سانا
سلطت فعالية «البوصلة الاجتماعية»، التي استضافها المركز الثقافي في طرطوس اليوم الأحد، الضوء على أهمية تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية، ودور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، من خلال تحويل القيم الإنسانية إلى مبادرات عملية، وترسيخ ثقافة المشاركة والعمل التطوعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً.
وأوضح مؤسس منظمة «رحمة حول العالم» ومقدم الفعالية شادي ظاظا، لـ سانا، أن تعزيز الوعي المجتمعي يتطلب الانتقال من طرح الأفكار والقيم إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تشكيل لجان على مستوى الأحياء والمدن، وتوسيع الشراكات مع المجالس المحلية والمحافظة والوزارات، بما يتيح إشراك الشباب في العمل المجتمعي، انطلاقاً من المدارس والأندية.
وأشار ظاظا إلى أهمية تجاوز رواسب المرحلة الماضية وما أفرزته من مظاهر تعصب وسلوكيات سلبية تعيق حركة المجتمع وتنميته، لافتاً إلى أن المبادرات التطوعية والفردية، والالتزام بالقانون، والمحافظة على النظافة والممتلكات العامة، وممارسة الحقوق بصورة سلمية، تشكل مؤشرات عملية على تنامي الوعي والمسؤولية لدى الأفراد.
من جانبها، بينت عضو فريق شؤون الشباب ميان خاص، في تصريح مماثل، أن إشراك الشباب في المبادرات والأنشطة التطوعية والمجتمعية يعزز روح المبادرة والانتماء، وينمي شعورهم بالمسؤولية، ولا سيما عندما يلمسون أثر جهودهم ونتائج مشاركتهم على أرض الواقع، ما يدفعهم إلى مواصلة العمل والمساهمة الفاعلة في خدمة مجتمعهم.
يُذكر أن منظمة «رحمة حول العالم» تأسست عام 2014، وبدأت عملها استجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا، قبل أن تتوسع أنشطتها لتشمل عدداً من الدول حول العالم، وتُعنى بتنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية، تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجاً، ورعاية الأيتام وكفالتهم، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية، ودعم القطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى تمكين الشباب وتحسين الظروف المعيشية.