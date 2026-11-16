‏«البوصلة الاجتماعية» في طرطوس.. من الوعي الفردي إلى المبادرة المجتمعية

طرطوس-سانا‏

سلطت فعالية «البوصلة الاجتماعية»، التي استضافها المركز الثقافي في طرطوس ‏اليوم الأحد، الضوء على أهمية تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية، ودور الشباب في ‏إحداث التغيير الإيجابي، من خلال تحويل القيم الإنسانية إلى مبادرات عملية، وترسيخ ‏ثقافة المشاركة والعمل التطوعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً.‏

وأوضح مؤسس منظمة «رحمة حول العالم» ومقدم الفعالية شادي ظاظا، لـ سانا، أن ‏تعزيز الوعي المجتمعي يتطلب الانتقال من طرح الأفكار والقيم إلى مبادرات ملموسة ‏على أرض الواقع، من خلال تشكيل لجان على مستوى الأحياء والمدن، وتوسيع ‏الشراكات مع المجالس المحلية والمحافظة والوزارات، بما يتيح إشراك الشباب في ‏العمل المجتمعي، انطلاقاً من المدارس والأندية.‏

وأشار ظاظا إلى أهمية تجاوز رواسب المرحلة الماضية وما أفرزته من مظاهر ‏تعصب وسلوكيات سلبية تعيق حركة المجتمع وتنميته‏، لافتاً إلى أن المبادرات ‏التطوعية والفردية، والالتزام بالقانون، والمحافظة على النظافة والممتلكات العامة، ‏وممارسة الحقوق بصورة سلمية، تشكل مؤشرات عملية على تنامي الوعي ‏والمسؤولية لدى الأفراد.‏

من جانبها، بينت عضو فريق شؤون الشباب ميان خاص، في تصريح مماثل، أن ‏إشراك الشباب في المبادرات والأنشطة التطوعية والمجتمعية يعزز روح المبادرة ‏والانتماء، وينمي شعورهم بالمسؤولية، ولا سيما عندما يلمسون أثر جهودهم ونتائج ‏مشاركتهم على أرض الواقع، ما يدفعهم إلى مواصلة العمل والمساهمة الفاعلة في ‏خدمة مجتمعهم.‏

يُذكر أن منظمة «رحمة حول العالم» تأسست عام 2014، وبدأت عملها استجابة ‏للاحتياجات الإنسانية في سوريا، قبل أن تتوسع أنشطتها لتشمل عدداً من الدول حول ‏العالم، وتُعنى بتنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية، تشمل دعم الأسر الأكثر ‏احتياجاً، ورعاية الأيتام وكفالتهم، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية، ودعم القطاعين ‏الصحي والتعليمي، إضافة إلى تمكين الشباب وتحسين الظروف المعيشية.‏