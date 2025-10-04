مصر تعرب عن تقديرها لرد حماس على خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب على غزة

القاهرة-سانا

أعربت مصر عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رداً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم: “إن هذا الرد يعكس حرصاً من الحركة وكل الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكاً لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية”.

وأعربت مصر مجدداً عن تقديرها لجهود الرئيس الأمريكي ورؤيته الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدةً “بالتزامه الكامل بإنهاء الحرب في قطاع غزة”، فضلاً عن رفضه التام لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني، وإطلاقه خطة لإعادة إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وعودة من يرغب في العودة إلى وطنه.

وأعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن يؤدي هذا “التطور الإيجابي” إلى ارتقاء كل الأطراف إلى “مستوى المسؤولية، بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب”.

ودعت إلى نفاذ المساعدات الإنسانية عبر الآليات الأممية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بما يؤسس لمرحلة جديدة تبدأ بالتفاوض على تفاصيل الخطة وآلياتها في إطار “أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين” المتوافق عليه دولياً.

وكانت حماس أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في خطة ترامب، مشيرة إلى استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل.