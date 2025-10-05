إسبانيا تجدّد مطالبتها بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

مدريد-سانا

جدّدت إسبانيا اليوم مطالبتها بوقف فوري لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في تصريحات لقناة آر تي في الإسبانية: “إنّ استمرار القصف والحصار يشكل انتهاكاً يومياً للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، وعلى إسرائيل وقف عملياتها العسكرية فوراً “.

وأكدّ ألباريس أن الهدف النهائي لإسبانيا والمجتمع الدولي يجب أن يكون السّلام الدائم والعادل الذي يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالمواطنين الإسبان الذين اعتقلتهم إسرائيل برفقة أكثر من 400 شخص شاركوا في “أسطول الصمود ” العالمي لكسر الحصار على غزة، أوضح ألباريس أن مجموعة أولى تضم 21 شخصاً من أصل 49 كانوا على متن الأسطول سيتمكنون من العودة إلى إسبانيا اليوم.

وكانت السفن الإسبانية المشاركة في “أسطول الصمود” العالمي أبحرت بداية أيلول الماضي من برشلونة، لكن القوات الإسرائيلية اعترضتها في وقت سابق هذا الأسبوع، واعتقلت الناشطين على متنها.

وتظاهر أمس عشرات آلاف الاشخاص في برشلونة للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، واحتجاجاً على اعتداء القوات الإسرائيلية على “أسطول الصمود” العالمي.