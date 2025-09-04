وزيرة الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم ضد الإنسانية في غزة

القاهرة-سانا

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ نحو عامين ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف العدوان ورفع الحصار.

وفي كلمة خلال افتتاح الدورة الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أوضحت شاهين أن الاحتلال يستخدم التجويع كوسيلة لإبادة جماعية، من خلال منع الغذاء والماء والدواء، وتدمير مقومات الحياة في القطاع.

وأضافت: إن “فاتورة الدم الفلسطيني لا تزال ترتفع يومياً، حيث يرتقي المزيد من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال”، مشيرة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتقى أكثر من 63 ألف شهيد، بينهم أكثر من 2400 من متلقي المساعدات، و360 قضوا جوعاً، إلى جانب أكثر من 161 ألف جريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

وانتقدت شاهين القرار التعسفي من الإدارة الأمريكية بعدم منح تأشيرات دخول لوفد فلسطين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أنه “انتهاك للقانون الدولي ومساس بحق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته”.

وشددت شاهين على ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لتنفيذ قرارات الجامعة العربية، مطالبة باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وغير مشروط، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية.

كما دعت إلى التوجّه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند “متحدون من أجل السلام” لتشكيل قوة حماية دولية، واتخاذ خطوات لتجميد عضوية “إسرائيل” في الجمعية العامة.

وفي ختام كلمتها، أكدت شاهين أن “آن الأوان أن يتحول الموقف الدولي من إدارة الأزمة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية”.