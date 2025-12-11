رئيس الوزراء الإسباني يجدد خلال لقائه عباس موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

مدريد-سانا

جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مطالباً برفع الصوت كي لا يُنسى الوضع المأساوي للفلسطينيين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سانشيز شدد لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، على ضرورة المضي قدماً بحل الدولتين بصفته الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واحترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا سانشيز لإيجاد سلام حقيقي يستند إلى العدالة، مستنكراً الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين التي توقع ضحايا أبرياء، ولافتاً إلى أن المسؤولين عن هذه الإبادة الجماعية سيُحاسَبون عاجلاً أم آجلاً.

من جهته، نوه عبّاس بموقف إسبانيا تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى دورها الريادي بهذا الصدد، وبذلها الجهود من أجل إنشاء التحالف الدولي الهادف للمزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، داعياً إلى وضع حد للتصعيد الإسرائيلي بجميع أشكاله في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، كما أصدرت مرسوماً ينص على حظر كامل لتصدير الأسلحة والمواد الدفاعية والمنتجات والتكنولوجيات التي قد تستخدمها إسرائيل في عدوانها ضد قطاع غزة.