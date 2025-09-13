فيضانات البنجاب تودي بحياة 97 شخصاً وتُجبر الملايين على النزوح شرق باكستان

إسلام آباد-سانا

لقي ما لا يقل عن 97 شخصاً مصرعهم وتضرر أكثر من 4،4 ملايين آخرين نتيجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت مقاطعة البنجاب شرق باكستان، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد هذا العام.

وذكرت وكالة “شينخوا” نقلاً عن سلطة إدارة الطوارئ في المقاطعة، أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في أنهار رافي وسوتلج وشيناب أدت إلى تدمير أكثر من 4500 قرية، فيما تم إجلاء نحو 2.45 مليون شخص إلى مناطق أكثر أمناً ضمن عمليات الإنقاذ والإغاثة المستمرة.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أقيم 396 مخيماً للإغاثة في المناطق المنكوبة، كما تم إجلاء نحو 1،9 مليون رأس ماشية، في محاولة للحد من الخسائر الزراعية والاقتصادية الناجمة عن الكارثة.

وتشهد باكستان سنوياً موسم أمطار موسمية يمتد من حزيران حتى أيلول، غالباً ما يتسبب بفيضانات كارثية، خاصة في المناطق الجبلية والريفية التي تعاني من ضعف البنية التحتية، ما يزيد من حجم الأضرار البشرية والمادية.

وتواصل السلطات الباكستانية جهودها لاحتواء آثار الفيضانات وتقديم الدعم للمتضررين، وسط دعوات دولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات العاجلة.