مقتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل شاب فلسطيني مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاماً بالقرب من جدار الفصل العنصري شمال مدينة قلقيلية، ما أدى إلى مقتله على الفور عقب إصابته في الصدر.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية على الفلسطينيين بالضفة الغربية، عبر شنّ حملات اعتقال واقتحام وتخريب لممتلكات الأهالي وتدمير منازلهم، في محاولة لتهجيرهم منها والاستيلاء عليها.