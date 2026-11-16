تجارب متشابهة ومساندة نفسية.. ما أثرها في صحة كبار السن؟

بكين ولندن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أن الدعم النفسي الذي يتلقاه كبار السن من أشخاص مروا بتجارب حياتية أو نفسية مشابهة يرتبط بانخفاض أكبر في أعراض الاكتئاب لديهم، ما يبرز أهمية المساندة الاجتماعية في تعزيز الصحة النفسية خلال مرحلة التقدم في العمر.

وذكر الباحثون في الدراسة، المنشورة في 12 تشرين الأول الماضي في مجلة Journal of Affective Disorders العلمية، والتي نقلتها قاعدة بيانات PubMed التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، أن النتائج استندت إلى تحليل بيانات 1124 شخصاً مسناً شاركوا في برنامج مجتمعي للصحة النفسية في هونغ كونغ، تلقى 591 منهم دعماً من أقران لديهم تجارب مشابهة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين حصلوا على هذا الدعم سجلوا تراجعاً أكبر في أعراض الاكتئاب مقارنة بمن لم يتلقوه، كما ارتبطت الزيارات المنزلية ومشاركة قصص التعافي والتجارب الشخصية بانخفاض أكبر في تلك الأعراض، فيما ارتبطت خبرة مقدمي الدعم بانخفاض مستويات القلق والشعور بالوحدة لدى المستفيدين.

وأُجريت الدراسة بمشاركة باحثين من جامعة هونغ كونغ في الصين وجامعة ريدينغ البريطانية، وتناولت نتائج برنامج مجتمعي يستهدف تحسين الصحة النفسية لدى كبار السن.

وأشار الباحثون إلى أن دعم الأقران يمكن أن يشكل أحد الأساليب المساندة في برامج الرعاية النفسية الموجهة لكبار السن، لما يوفره من تواصل اجتماعي وتبادل للخبرات والتجارب، مع التأكيد أن نتائج الدراسة تشير إلى وجود ارتباط بين تلقي الدعم وتراجع الأعراض، ولا تثبت علاقة سببية مباشرة.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية تعزيز المبادرات المجتمعية التي توفر لكبار السن فرص التواصل والمساندة النفسية، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.