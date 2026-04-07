الرئيس الإماراتي ورئيسة وزراء اليابان يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتأثيرها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين بحثا الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على الإمارات ودول المنطقة التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن إدانة بلادها لهذه الاعتداءات، مؤكدةً تضامن اليابان مع دولة الإمارات ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وضمان أمن وسلامة مواطنيها.

يذكر أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حذر خلال لقائه يوم أمس وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، من تداعيات التصعيد العسكري الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.