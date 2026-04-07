الرئيس الإماراتي ورئيسة وزراء اليابان يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتأثيرها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين بحثا الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على الإمارات ودول المنطقة التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن إدانة بلادها لهذه الاعتداءات، مؤكدةً تضامن اليابان مع دولة الإمارات ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وضمان أمن وسلامة مواطنيها.

يذكر أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حذر خلال لقائه يوم أمس وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، من تداعيات التصعيد العسكري الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على واردات الألومينا المنصهرة من الصين
اليابان تعلن اعتقال مواطن ثانٍ لها في إيران
الأغذية العالمي يطالب بتوسيع حجم المساعدات الغذائية لقطاع غزة
إسبانيا تقرّ إجراءات لتسوية أوضاع المهاجرين لمعالجة نقص العمالة
قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
