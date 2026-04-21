السعودية تدين محاولات “المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار” في دولة الإمارات

الرياض-سانا

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عن إدانتها واستنكارها لـ “المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الوزارة قولها: “تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع الإمارات، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة”.

وأشادت الوزارة بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في “تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية”.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات أعلن أمس الإثنين، “تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد”.