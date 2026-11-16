وصول البعثة الطلابية من إيطاليا بعد رحلة علمية بعنوان “قلاع حماة”‏

حماة-سانا

وصلت إلى محافظة حماة اليوم الإثنين، البعثة الطلابية التي شاركت في أول رحلة علمية إلى ‏إيطاليا، بعنوان “قلاع حماة”، وضمت 23 طالباً وطالبة من مختلف المجمعات التربوية في ‏المحافظة، وذلك ضمن مشروع تنفذه منظمة السلام الإيطالية بالتعاون مع محافظة حماة.‏

واستمرت الرحلة 13 يوماً، وهدفت إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والمهني بين سوريا ‏وإيطاليا، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على التجربة الإيطالية في مجالات التعليم والفنون ‏والحرف التراثية، واكتساب معارف وخبرات جديدة.‏

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لشؤون التربية والتعليم في محافظة حماة حسن الحسن في تصريح ‏لمراسل سانا، أن الرحلة نُظمت بالتنسيق مع منظمة السلام الإيطالية والحكومة الإيطالية، وشملت ‏لقاءات مع عدد من المحافظين والمسؤولين والفعاليات التعليمية والثقافية، بهدف تعزيز التعاون ‏والتبادل بين الجانبين.‏

وأضاف الحسن أن الزيارة أتاحت للطلاب التعرف على تجارب تعليمية ومهنية مختلفة، والمشاركة ‏في حوارات ولقاءات عكست أهمية التعليم وتبادل الخبرات في بناء العلاقات بين الشعوب، مشيراً ‏إلى أن هذه الرحلة ستتبعها زيارات ومنح طلابية جديدة لفتح آفاق أوسع أمام الشباب السوري.‏

من جهته، أوضح مدير التربية والتعليم في حماة أحمد مدلوس أن البعثة ضمت 23 طالباً وطالبة ‏جرى اختيارهم من مختلف المجمعات التربوية في المحافظة، مبيناً أن الطلاب اطلعوا خلال ‏الزيارة على تجارب المدارس المهنية الإيطالية، وأظهروا قدرة على المنافسة مع أقرانهم في ‏المجالات العلمية والمهنية واللغوية.‏

وأشار مدلوس إلى التطلع لتنظيم بعثات تعليمية جديدة إلى دول أخرى، بما يتيح للطلاب توسيع ‏معارفهم والاستفادة من التجارب التعليمية والمهنية الدولية.‏

بدورها، قالت الطالبة ميليا عبد الله، عضو البعثة: إن الوفد زار إحدى المدن الإيطالية المعروفة ‏بصناعة الخزف والسيراميك، إضافة إلى عدد من المتاحف والمدارس المتخصصة بتعليم الفنون ‏والحرف التراثية بأساليب تطبيقية.‏

وبينت أن أعضاء الوفد قدموا خلال الزيارة عروضاً تعريفية بالثقافة والموسيقا والآثار والتراث ‏السوري، معربة عن أملها في تكرار هذه الزيارات إلى دول أخرى لتعزيز التواصل الثقافي ‏والعلمي.‏

وكانت الرحلة العلمية الطلابية إلى إيطاليا انطلقت مطلع شهر تشرين الثاني الجاري واستغرقت ‌‏13 يوماً.‏

وتحتضن محافظة حماة العديد من القلاع والمواقع والمعالم الأثرية التي تستقطب الزوار والسياح ‏من داخل سوريا وخارجها، لما تحمله من قيمة تاريخية وحضارية تعكس عراقة المكان وعمق ‏حضوره عبر الزمن.‏