وصول البعثة الطلابية من إيطاليا بعد رحلة علمية بعنوان “قلاع حماة”‏

حماة-سانا
وصلت إلى محافظة حماة اليوم الإثنين، البعثة الطلابية التي شاركت في أول رحلة علمية إلى إيطاليا، بعنوان “قلاع حماة”، وضمت 23 طالباً وطالبة من مختلف المجمعات التربوية في المحافظة، وذلك ضمن مشروع تنفذه منظمة السلام الإيطالية بالتعاون مع محافظة حماة.
واستمرت الرحلة 13 يوماً، وهدفت إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والمهني بين سوريا وإيطاليا، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على التجربة الإيطالية في مجالات التعليم والفنون والحرف التراثية، واكتساب معارف وخبرات جديدة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لشؤون التربية والتعليم في محافظة حماة حسن الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن الرحلة نُظمت بالتنسيق مع منظمة السلام الإيطالية والحكومة الإيطالية، وشملت لقاءات مع عدد من المحافظين والمسؤولين والفعاليات التعليمية والثقافية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل بين الجانبين.
وأضاف الحسن أن الزيارة أتاحت للطلاب التعرف على تجارب تعليمية ومهنية مختلفة، والمشاركة في حوارات ولقاءات عكست أهمية التعليم وتبادل الخبرات في بناء العلاقات بين الشعوب، مشيراً إلى أن هذه الرحلة ستتبعها زيارات ومنح طلابية جديدة لفتح آفاق أوسع أمام الشباب السوري.
من جهته، أوضح مدير التربية والتعليم في حماة أحمد مدلوس أن البعثة ضمت 23 طالباً وطالبة جرى اختيارهم من مختلف المجمعات التربوية في المحافظة، مبيناً أن الطلاب اطلعوا خلال الزيارة على تجارب المدارس المهنية الإيطالية، وأظهروا قدرة على المنافسة مع أقرانهم في المجالات العلمية والمهنية واللغوية.
وأشار مدلوس إلى التطلع لتنظيم بعثات تعليمية جديدة إلى دول أخرى، بما يتيح للطلاب توسيع معارفهم والاستفادة من التجارب التعليمية والمهنية الدولية.
بدورها، قالت الطالبة ميليا عبد الله، عضو البعثة: إن الوفد زار إحدى المدن الإيطالية المعروفة بصناعة الخزف والسيراميك، إضافة إلى عدد من المتاحف والمدارس المتخصصة بتعليم الفنون والحرف التراثية بأساليب تطبيقية.
وبينت أن أعضاء الوفد قدموا خلال الزيارة عروضاً تعريفية بالثقافة والموسيقا والآثار والتراث السوري، معربة عن أملها في تكرار هذه الزيارات إلى دول أخرى لتعزيز التواصل الثقافي والعلمي.
وكانت الرحلة العلمية الطلابية إلى إيطاليا انطلقت مطلع شهر تشرين الثاني الجاري واستغرقت 13 يوماً.
وتحتضن محافظة حماة العديد من القلاع والمواقع والمعالم الأثرية التي تستقطب الزوار والسياح من داخل سوريا وخارجها، لما تحمله من قيمة تاريخية وحضارية تعكس عراقة المكان وعمق حضوره عبر الزمن.