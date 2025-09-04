الأونروا: لم يُسمح لنا بإدخال المساعدات إلى غزة منذ 6 أشهر

نيويورك-سانا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” أونروا” وجود عائلات في غزة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، مشيرة إلى أن “إسرائيل” لم تسمح لها بإدخال المساعدات منذ 6 أشهر.

وقالت الأونروا في تدوينة اليوم على منصة “إكس”: “تُركت العائلات في غزة من دون مقوّمات أساسية، فلم يُسمح للأونروا بإدخال أي مساعدات منذ 6 أشهر”.

وأضافت: “هناك حاجة ماسة لمستلزمات الإيواء، مثل الفرشات والبطانيات والخيام، والأونروا جاهزة لإيصالها”، مشددة على وجوب رفع الحصار.

وتغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ آذار الماضي وتمنع دخول أي مساعدات إنسانية ما تسبب بمجاعة فيه رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وسمحت قبل شهر بدخول عدد محدود جداً من شاحنات المساعدات، ولكنه لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، رغم المطالبات الدولية والأممية بإدخالها دون شروط وسط مخاوف من تصاعد الأزمة الإنسانية جراء تصعيد الاحتلال قصفه لمدينة غزة.