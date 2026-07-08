البحرين تدين استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز وتطالب بموقف دولي حازم

المنامة-سانا



أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط السعودية “وديان” والناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أنه يمثل اعتداءً مرفوضاً على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها نشرته على منصة إكس أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي، وإخلالاً بمذكرة إسلام آباد للتفاهم، ويقوّض جهود التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة.



وشددت الوزارة في بيانها على تضامن مملكة البحرين الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما ومصالحهما الحيوية داعية المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود.



وكشفت مصادر أمنية بحرية أمس الثلاثاء عن تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب ساحل سلطنة عمان، وذلك عقب حادث آخر استهدف ناقلة نفط قطرية في المنطقة ذاتها.