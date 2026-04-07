باكستان تدين اعتداءات إيران على منشآت الطاقة في السعودية

إسلام آباد-سانا

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت الطاقة في المنطقة الشرقية من السعودية، واصفةً إياها بأنها انتهاك خطير لسيادة المملكة، وسلامة أراضيها، وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، استنكارها الشديد للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، ومجددةً تضامنها الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس الإثنين، اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية في محيط منشآت للطاقة.