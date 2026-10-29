حماة.. اختتام فعاليات الشهر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

حماة-سانا

أقامت مديريتا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل في حماة اليوم الخميس حفلاً ختامياً لفعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي على مدرج مجلس المدينة، والذي أُطلق مطلع الشهر الجاري تحت شعار “فحص أبكر أمل أكبر”.

وتضمّن الحفل محاضرة توعوية ألقتها رئيسة مجلس إدارة جمعية حماة للخدمات الاجتماعية والعضو المؤسس في الجمعية العلمية لأمراض الثدي روعة سلطان، تناولت فيها أهمية الفحوص الدورية والكشف المبكر عن المرض ودورهما في الحد من مضاعفاته وتعزيز فرص العلاج والشفاء.

كما شهد الحفل عرض تجارب عدد من السيدات اللواتي تعافين من سرطان الثدي، بهدف نشر الوعي وتعزيز أهمية التشخيص المبكر.

وأوضحت سلطان في تصريحٍ لـ سانا أن الفعالية التي شهدت حضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي وغرفة التجارة، هدفت لتنظيم نشاط صحي توعوي لأكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء عالمياً.

وأكدت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي بات يمثل اليوم ضرورةً ملحة لكل سيدة تريد الاطمئنان على صحتها أو اكتشاف المرض قبل انتشار وتفشي الورم في حال كانت مصابة.

فعاليات توعوية وتجارب ملهمة

أما الفعاليات التي رافقت الشهر الوردي، فاستعرضها منسق برنامج تعزيز الصحة المجتمعية في مديرية صحة حماة الدكتور قدور البازو، موضحاً أنها تضمنت محاضرات وندوات تثقيفية في مختلف المناطق للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، إضافة إلى جلسات توعية للسيدات في منازلهن نفذتها فرق تطوعية، ركزت على أهمية الكشف المبكر عن المرض وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة العلاج في حال اكتشاف الإصابة.

ومن الحضور، أشارت الناجية من سرطان الثدي سلفانا العذاب إلى أنها عرضت في الفعالية تجربتها بالمرض الذي أصيبت به وتمكنت من الشفاء مستندةً إلى عزيمتها وإرادتها القوية وتطور الطب في هذا المرض، مبينةً أنه كلما كان الكشف عن المرض مبكراً كانت مدة العلاج والشفاء أقل.

وكانت مديرية الصحة في حماة نفذت خلال شهر تشرين الأول الجاري، المخصص للتوعية بسرطان الثدي، عدداً من الفعاليات الصحية والتوعوية والتثقيفية التي ركزت على أهمية الكشف المبكر عن المرض وضرورة إجراء الفحوص الدورية، إضافة إلى تنظيم مسير توعوي في مدينة سلمية في الـ 11 من الشهر الجاري.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت شهر تشرين الأول من كل عام شهراً عالمياً للتوعية بسرطان الثدي، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية لتعزيز فرص الشفاء وتحقيق الاستجابة العلاجية الأفضل.