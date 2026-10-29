بدء إنشاء مدرسة جديدة في قرية الشريعة بريف حماة تتسع لـ 600 تلميذ

حماة-سانا

بدأت دائرة الخدمات الفنية في منطقة الغاب بريف حماة، أعمال مشروع بناء مدرسة للتعليم الأساسي الحلقة الأولى في قرية الشريعة، بمساحة تبلغ 6018 متراً مربعاً، بما يسهم في تحسين الواقع التعليمي لأبناء القرية.

وأوضح مدير الدائرة هيثم قناص في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن أعمال مشروع المدرسة تشمل 12 شعبة صفية على طابقين، وغرف الإدارة والحاسوب والمعلمين والتوجيه والمرافق الخدمية الملحقة، إلى جانب تزويدها بمقاعد مدرسية حال الانتهاء من أعمال البناء والإكساء.

ويوجد في قرية الشريعة البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، مدرسة للتعليم الأساسي الحلقة الأولى، ومدرسة ثانوية وأخرى ثانوية شرعية، ومن المقرر أن تستوعب المدرسة الجديدة 600 تلميذ.