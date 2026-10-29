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بدء إنشاء مدرسة جديدة في قرية الشريعة بريف حماة تتسع لـ 600 تلميذ

dji fly ٢٠٢٥١٠٠٩ ٢١٢٨٤٨ 0223 1793260338000 photo بدء إنشاء مدرسة جديدة في قرية الشريعة بريف حماة تتسع لـ 600 تلميذ
يدء إنشاء مدرسة جديدة في قرية الشريعة-حماة-سانا

حماة-سانا

بدأت دائرة الخدمات الفنية في منطقة الغاب بريف حماة، أعمال مشروع بناء مدرسة للتعليم الأساسي الحلقة الأولى في قرية الشريعة، بمساحة تبلغ 6018 متراً مربعاً، بما يسهم في تحسين الواقع التعليمي لأبناء القرية.

وأوضح مدير الدائرة هيثم قناص في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن أعمال مشروع المدرسة تشمل 12 شعبة صفية على طابقين، وغرف الإدارة والحاسوب والمعلمين والتوجيه والمرافق الخدمية الملحقة، إلى جانب تزويدها بمقاعد مدرسية حال الانتهاء من أعمال البناء والإكساء.

ويوجد في قرية الشريعة البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، مدرسة للتعليم الأساسي الحلقة الأولى، ومدرسة ثانوية وأخرى ثانوية شرعية، ومن المقرر أن تستوعب المدرسة الجديدة 600 تلميذ.

dji fly ٢٠٢٥١٠٠٩ ٢١٢٣٣٠ 0193 1793260351735 photo بدء إنشاء مدرسة جديدة في قرية الشريعة بريف حماة تتسع لـ 600 تلميذ
dji fly ٢٠٢٥١٠٠٩ ٢١٢٣٥٢ 0195 1793260350719 photo بدء إنشاء مدرسة جديدة في قرية الشريعة بريف حماة تتسع لـ 600 تلميذ
dji fly ٢٠٢٥١٠٠٩ ٢١٢٦٢٤ 0209 1793260344318 photo بدء إنشاء مدرسة جديدة في قرية الشريعة بريف حماة تتسع لـ 600 تلميذ
dji fly ٢٠٢٥١٠٠٩ ٢١٢٨٢٠ 0221 1793260338752 photo بدء إنشاء مدرسة جديدة في قرية الشريعة بريف حماة تتسع لـ 600 تلميذ
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