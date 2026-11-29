واشنطن-سانا

أدخلت منصة يوتيوب تعديلات جديدة على تصميم صفحتها الرئيسية في تطبيقها للهواتف العاملة بنظامي أندرويد وiOS، شملت توسيع مساحة ظهور مقاطع الفيديو القصيرة «Shorts»، وإضافة خيارات التفاعل مع الفيديوهات الطويلة مباشرة من صور المعاينة، دون الحاجة إلى فتحها.

ورُصدت هذه التغييرات في متابعة لواجهة التطبيق، وتناولها موقع «PhoneArena» المتخصص بأخبار الهواتف والتكنولوجيا في تقرير نشره أول أمس، أشار فيه إلى أن مجموعات «Shorts» باتت تظهر بعد كل ثلاثة أو أربعة فيديوهات طويلة، وتضم أربعة مقاطع قصيرة بدلاً من ستة في التصميم السابق، إلى جانب إتاحة خيارات التفاعل المباشر مع الفيديوهات الطويلة من الصفحة الرئيسية.

وبحسب التقرير، تتيح الواجهة الجديدة الوصول إلى أزرار الإعجاب والتعليق والحفظ من صور معاينة الفيديوهات، دون تشغيلها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسجيل تفاعلات غير مقصودة مع محتوى لم يشاهده المستخدم، وينعكس على الإشارات التي تعتمد عليها خوارزميات المنصة في اقتراح الفيديوهات.

وشملت التغييرات أيضاً تنويع العناصر الظاهرة على الصفحة الرئيسية، لتضم الإعلانات والألعاب والمنشورات والصور إلى جانب مقاطع الفيديو، ما يوسع أشكال المحتوى المعروض ويغيّر طريقة تصفحه والوصول إليه.

وتأتي هذه التعديلات في إطار التحديثات المستمرة التي تجريها يوتيوب على تطبيقها، بهدف تطوير واجهة الاستخدام وتسهيل التفاعل مع المحتوى، وسط استمرار التغييرات في أساليب عرض الفيديوهات والتوصية بها.