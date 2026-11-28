عامان على التحرير.. خارطة جديدة ونمو متصاعد في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي تاريخ النشر: 2026/11/28 7:09 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 7:09 مساءً خارطة جديدة ونمو متصاعد في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي منذ 2025 حتى نهاية تشرين الأول للعام 2026. تكبيرات النصر في مسجد زيد بن حارثة في إدلب قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا توافد أهالي ديرالزور إلى الملعب البلدي في المدينة للاحتفال بذكرى النصر والتحرير تسهم الزراعة المحمية في تعزيز توافر الخضراوات خارج مواسمها ودعم استقرار السوق أهالي بصر الحرير بريف درعا يحيون الذكرى الأولى للتحرير المتاحف السورية تستقبل الزوار مجاناً احتفاءً بعيد التحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحريرقطاع الطيران المدني والنقل الجوي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار ثقافة وفنون تتويج الفائزين في أربع مسابقات رئيسة بختام مهرجان الدوحة السينمائي 2026 3 صور مسير شموع في مدينة السقيلبية بريف حماة للمطالبة بالإفراج عن المخطوف ماهر سنكري 3 صور بين الأسطورة الشعبية والهندسة الرومانية.. “سرير بنت الملك” بمدينة بصرى الشام