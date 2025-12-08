تكبيرات النصر في مسجد زيد بن حارثة في إدلب قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

وصول قافلة محروقات إلى بصرى الشام بريف درعا تمهيداً لإدخالها إلى السويداء
محافظ دمشق: نتحمل مسؤولياتنا تجاه المصابين في حادث الانهيار الجزئي لمبنى السرايا
دموع الفرح تسبق خُطى العائدين إلى بيوتهم في شمال غزة مع وقف إطلاق النار
حفر بئرين جديدين في محطة الدانا لتأمين مياه الشرب لأهالي ريف معرة النعمان
تخريج 53 طالباً وطالبة من كلية العلوم التطبيقية بجامعة حماة
