بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان.. وزارة الداخلية تحتفل بتخريج 732 خريجاً وخريجة في الدورة الأولى لصف الضباط بعد التحرير، وذلك في معهد إعداد المدربين بريف دمشق.