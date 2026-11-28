بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان.. وزارة الداخلية تحتفل بتخريج 732 خريجاً وخريجة تاريخ النشر: 2026/11/28 6:24 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 6:24 مساءً بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان.. وزارة الداخلية تحتفل بتخريج 732 خريجاً وخريجة في الدورة الأولى لصف الضباط بعد التحرير، وذلك في معهد إعداد المدربين بريف دمشق. العميد عبد الغني في ذكرى انطلاق “ردع العدوان”: نعاهد السوريين أن نبقى درعهم المتين السورية للحبوب تبدأ تأهيل صومعتين بيتونيتين وأربع صويمعات معدنية اليابان ترفع القيود عن 16 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية سباحان سوريان يحصدان ذهبية وفضية لصالح المنتخب الوطني للسباحة في البحرين بدء فعالية احتفال بالقوارب في مدينة بانياس وسط حضور شعبي وجماهيري، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحريروزارة الداخلية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار دولي زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شرق روسيا فيديو بعد إعادة تأهيله… افتتاح الجامع الأموي الصغير في مدينة دوما بريف دمشق اقتصاد سوريامجلس الشعب وزير المالية يبحث مع لجنة الموازنة بمجلس الشعب أولويات الإنفاق للمرحلة المقبلة