الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط تبدأ عمليات بيع المشتقات النفطية بعد أول عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية بهدف دعم الإمدادات العالمية و تهدئة تقلبات السوق.