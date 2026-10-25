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الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط تبدأ عمليات بيع المشتقات النفطية

تسجيل أول عملية سحب وبيع ألمانية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية منذ الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط تبدأ عمليات بيع المشتقات النفطية

الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط تبدأ عمليات بيع المشتقات النفطية بعد أول عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية بهدف دعم الإمدادات العالمية و تهدئة تقلبات السوق.

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