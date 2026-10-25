الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط تبدأ عمليات بيع المشتقات النفطية تاريخ النشر: 2026/10/25 12:43 صباحًا اخر تحديث: 2026/10/25 12:43 صباحًا الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط تبدأ عمليات بيع المشتقات النفطية بعد أول عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية بهدف دعم الإمدادات العالمية و تهدئة تقلبات السوق. 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر 5 آلاف مريض في حمص يستفيدون من خدمات حملة “كلنا لسوريا” يستعيد مطار دير الزور دوره مسجلاً بشهره الأول أكثر من ألفي مسافر عبر 54 رحلة سوريا تشارك للمرة الأولى في اجتماع مجلس “آيرينا” تمديد التقدم إلى المفاضلات الجامعية 2026-2027 حتى نهاية يوم الإثنين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفطبيع المشتقات النفطيةدعم الإمدادات العالمية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مؤسسات الأسرى: أكثر من 90 أسيرة في سجون الاحتلال يتعرضن لانتهاكات ممنهجة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 ما علاقة النشاط البدني بالسلوك الإيجابي لدى الطلاب؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 افتتاح مخبز آلي جديد في حي بابا عمرو بحمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف ربطة يومياً أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 الجالية اليمنية ببرلين تنظم وقفة احتجاجية لرفع حصار ميليشيا الحوثي عن تعز أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026