الدوحة-سانا
أكد معاون وزير النقل السوري محمد رحّال أن تجربة دولة قطر في قطاع النقل تتيح العديد من الأفكار والحلول التي يمكن الاستفادة منها وتكييفها بما يتناسب مع واقع قطاع النقل في سوريا، ولاسيما في مجالات تخطيط خدمات النقل العام، وتحسين التكامل بين وسائطه وخطوطه، وتبسيط إجراءات ترخيص أنشطة النقل البري.
وذكرت وزارة النقل في قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن رحال أشار خلال زيارة عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة عدد من مديري المؤسسات والإدارات المركزية في الوزارة إلى أهمية البناء على مخرجات من خلال مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة تسهم في تطوير قدرات الكوادر الفنية السورية، وتمكينها من الاستفادة من التجربة القطرية وتوظيف ما يتناسب منها في تطوير إجراءات العمل وتحسين خدمات النقل في سوريا.
الاطّلاع على التجربة القطرية في تخطيط البنية التحتية
لفتت الوزارة إلى أهمية الزيارة في الاطّلاع على التجربة القطرية في تخطيط البنية التحتية، وإدارة خدمات النقل العام، وتنظيم أنشطة النقل البري.
ووفق الوزارة تضمنت الزيارة عقد ورشة عمل تناولت التشريعات الناظمة لأنشطة النقل البري وإجراءات منح التراخيص، واستعراض الخطة الشاملة للنقل في قطر حتى عام 2050، وأهدافها في تعزيز التكامل بين وسائل النقل ورفع كفاءة منظومة التنقل، إضافة إلى مشاريع تطوير شبكات الطرق وبرامج صيانتها وإدارة أصولها، وتعزيز السلامة المرورية، وإلى مشاريع السكك الحديدية وخطط الربط الإقليمي والدولي.
كما شملت الزيارة جولات ميدانية إلى شركة سكك الحديد القطرية “الرّيل” وشركة مواصلات ”كروه”، اطّلع خلالها الوفد على آليات تشغيل محطات مترو الدوحة وترام لوسيل، وإدارة خدمات الحافلات وسيارات الأجرة والليموزين.
وزار الوفد أيضاً مستودع لوسيل للحافلات الكهربائية، المصنّف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه الأكبر عالمياً من حيث الطاقة الاستيعابية للحافلات الكهربائية، حيث اطّلع على تجهيزات الشحن وأنظمة تشغيل الحافلات وإدارة عملياتها، كما جال في شركة “وقود لفحص المركبات – فاحص”، للتعرّف إلى إجراءات الفحص الفني والمعايير المعتمدة للتحقق من سلامة المركبات.
وتندرج هذه الزيارة ضمن توجهات وزارة النقل السورية لتعزيز التعاون مع الدول العربية، والاستفادة من تجاربها وخبراتها في تطوير البنية التحتية للنقل، والارتقاء بخدماته، وتعزيز الربط مع دول الجوار والأسواق الإقليمية.