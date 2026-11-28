الدوحة-سانا‏

أكد معاون وزير النقل السوري محمد رحّال أن ‏تجربة دولة قطر في قطاع النقل تتيح العديد من ‏الأفكار والحلول التي يمكن الاستفادة منها وتكييفها ‏بما يتناسب مع واقع قطاع النقل في سوريا، ولا‏سيما في مجالات تخطيط خدمات النقل العام، ‏وتحسين التكامل بين وسائطه وخطوطه، وتبسيط ‏إجراءات ترخيص أنشطة النقل البري.‏

وذكرت وزارة النقل في قناتها على التلغرام اليوم ‏السبت، أن رحال أشار خلال زيارة عمل إلى ‏العاصمة القطرية الدوحة، برفقة عدد من مديري ‏المؤسسات والإدارات المركزية في الوزارة إلى ‏أهمية البناء على مخرجات من خلال مواصلة ‏التعاون الفني وتبادل الخبرات، وتنظيم برامج ‏تدريبية مشتركة تسهم في تطوير قدرات الكوادر ‏الفنية السورية، وتمكينها من الاستفادة من التجربة ‏القطرية وتوظيف ما يتناسب منها في تطوير ‏إجراءات العمل وتحسين خدمات النقل في سوريا.‏

الاطّلاع على التجربة القطرية في تخطيط البنية ‏التحتية

لفتت الوزارة إلى أهمية الزيارة في الاطّلاع على ‏التجربة القطرية في تخطيط البنية التحتية، وإدارة ‏خدمات النقل العام، وتنظيم أنشطة النقل البري.‏

ووفق الوزارة تضمنت الزيارة عقد ورشة عمل ‏تناولت التشريعات الناظمة لأنشطة النقل البري ‏وإجراءات منح التراخيص، واستعراض الخطة ‏الشاملة للنقل في قطر حتى عام 2050، وأهدافها ‏في تعزيز التكامل بين وسائل النقل ورفع كفاءة ‏منظومة التنقل، إضافة إلى مشاريع تطوير شبكات ‏الطرق وبرامج صيانتها وإدارة أصولها، وتعزيز ‏السلامة المرورية، وإلى مشاريع السكك الحديدية ‏وخطط الربط الإقليمي والدولي.‏

كما شملت الزيارة جولات ميدانية إلى شركة ‏سكك الحديد القطرية “الرّيل” وشركة مواصلات ‌‏”كروه”، اطّلع خلالها الوفد على آليات تشغيل ‏محطات مترو الدوحة وترام لوسيل، وإدارة ‏خدمات الحافلات وسيارات الأجرة والليموزين.‏

وزار الوفد أيضاً مستودع لوسيل للحافلات ‏الكهربائية، المصنّف في موسوعة غينيس للأرقام ‏القياسية بوصفه الأكبر عالمياً من حيث الطاقة ‏الاستيعابية للحافلات الكهربائية، حيث اطّلع على ‏تجهيزات الشحن وأنظمة تشغيل الحافلات وإدارة ‏عملياتها، كما جال في شركة “وقود لفحص ‏المركبات – فاحص”، للتعرّف إلى إجراءات ‏الفحص الفني والمعايير المعتمدة للتحقق من سلامة ‏المركبات. ‏

وتندرج هذه الزيارة ضمن توجهات وزارة النقل ‏السورية لتعزيز التعاون مع الدول العربية، ‏والاستفادة من تجاربها وخبراتها في تطوير البنية ‏التحتية للنقل، والارتقاء بخدماته، وتعزيز الربط ‏مع دول الجوار والأسواق الإقليمية.‏