دمشق-سانا
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية غراس الخير الإنسانية، مشروع إعادة تأهيل مدرسة وجامع ومركز صحي في منطقة حاس بمحافظة إدلب، بهدف ترميم المرافق المتضررة واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات التعليمية والصحية والدينية، بما يعود بالنفع على أكثر من 23 ألف شخص.
وأوضحت جمعية غراس الخير الإنسانية اليوم السبت لـ سانا، أن اختيار المرافق المستهدفة جاء استناداً إلى مسح ميداني أولي أجرته بالتنسيق مع مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)، وأظهر حجم الاحتياجات في عدد من المرافق الخدمية، وحدّد ثلاثة مرافق ذات أولوية للتدخل، هي مدرسة بنات حاس، وجامع حمزة، ومركز بسقلا الصحي.
تهيئة المرافق التعليمية والدينية لاستعادة خدماتها
ولفتت الجمعية إلى أن المدرسة تعاني من أضرار إنشائية ونقص في المياه والكهرباء والتجهيزات التعليمية، ما أدى إلى خروجها من الخدمة وعدم قدرتها على استقبال الطالبات، مبينة أن التدخل يشمل إعادة تأهيلها وتأثيثها وتزويدها بالتجهيزات اللازمة ومنظومة للطاقة الشمسية، بما يسهم في استعادة جاهزيتها وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطالبات.
وأشارت الجمعية إلى أن جامع حمزة يعد من أكبر الجوامع في منطقة حاس، إذ تبلغ سعته نحو 1800 مصلّ، ويحتاج إلى أعمال إعادة تأهيل لمعالجة الأضرار التي لحقت به وتحسين مرافقه وخدماته الأساسية، بهدف استعادة دوره الديني والاجتماعي وتوفير بيئة ملائمة للمصلين.
إعادة تأهيل مركز بسقلا الصحي
وبيّنت الجمعية أن مركز بسقلا الصحي يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة لاستعادة قدرته على تقديم الخدمات الصحية للسكان، وتحسين جاهزيته لاستقبال المراجعين وتلبية احتياجاتهم، بما يدعم استئناف خدماته وتحسين ظروف تقديم الرعاية الصحية لأهالي المنطقة.
ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر، ليستفيد منه نحو 23794 شخصاً، منهم 8710 مستفيدين مباشرين و15084 مستفيداً غير مباشر، وفق التقديرات الواردة في مقترح المشروع.
دعم التعافي وتحسين الظروف المعيشية
وأشارت الجمعية إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود دعم التعافي المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار المجتمعي في منطقة حاس.
وأكدت أهمية الاستثمار في إعادة تأهيل المرافق الأساسية، لما تؤديه من دور محوري في حياة السكان وتلبية احتياجاتهم اليومية، مشيرة إلى أن التعاون بين المركز والجمعية يعكس الحرص على دعم جهود التعافي في سوريا وتحسين واقع الخدمات التعليمية والمجتمعية.
يذكر أن جمعية غراس الخير الإنسانية جمعية إغاثية تنموية صحية تعليمية مستقلة تأسست عام 2014، وعملت خلال سنوات الثورة السورية في الشمال السوري وتركيا ولبنان بمجال كفالة الأيتام.
كما تأسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أيار عام 2015، ويتخذ من العاصمة الرياض مقراً له، ويقدم مساعدات في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء وغيرها.