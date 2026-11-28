دمشق-سانا

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية غراس ‌‏الخير الإنسانية، مشروع إعادة تأهيل ‏مدرسة وجامع ومركز صحي في منطقة ‌‏حاس بمحافظة إدلب، بهدف ترميم المرافق المتضررة واستعادة قدرتها على ‏تقديم ‌‏الخدمات التعليمية والصحية والدينية، بما يعود بالنفع على أكثر من 23 ألف ‌‏شخص‎.‎

وأوضحت جمعية غراس الخير الإنسانية اليوم السبت لـ سانا، أن اختيار المرافق ‌‏المستهدفة جاء استناداً إلى مسح ميداني أولي ‏أجرته بالتنسيق مع مكتب تنسيق ‌‏العمل الإنساني ‎ (HAC)‎، وأظهر حجم الاحتياجات في عدد من المرافق الخدمية، ‌‏وحدّد ‏ثلاثة مرافق ذات أولوية للتدخل، هي مدرسة بنات حاس، وجامع حمزة، ‌‏ومركز بسقلا الصحي‎.‎

تهيئة المرافق التعليمية والدينية لاستعادة خدماتها

ولفتت الجمعية إلى أن المدرسة تعاني من أضرار إنشائية ونقص في المياه ‏والكهرباء ‏والتجهيزات التعليمية، ما أدى إلى ‏خروجها من الخدمة وعدم قدرتها ‏على استقبال ‏الطالبات، مبينة أن التدخل يشمل إعادة تأهيلها وتأثيثها وتزويدها ‌‏بالتجهيزات ‏اللازمة ومنظومة للطاقة الشمسية، بما يسهم في استعادة جاهزيتها ‏وتهيئة بيئة ‏تعليمية مناسبة للطالبات‎.‎

وأشارت الجمعية إلى أن جامع حمزة يعد من أكبر الجوامع في منطقة حاس، إذ ‌‏تبلغ سعته نحو 1800 مصلّ، ويحتاج ‏إلى أعمال إعادة تأهيل لمعالجة الأضرار ‌‏التي لحقت به وتحسين مرافقه وخدماته الأساسية، بهدف استعادة دوره الديني ‌‌‏والاجتماعي وتوفير بيئة ملائمة للمصلين‎.‎

إعادة تأهيل مركز بسقلا الصحي

وبيّنت الجمعية أن مركز بسقلا الصحي يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة لاستعادة ‌‏قدرته على تقديم الخدمات الصحية ‏للسكان، وتحسين جاهزيته لاستقبال المراجعين ‌‏وتلبية احتياجاتهم، بما يدعم استئناف خدماته وتحسين ظروف تقديم ‏الرعاية ‌‏الصحية لأهالي المنطقة‎.‎

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر، ليستفيد منه نحو ‌‌‏23794 شخصاً، منهم 8710 مستفيدين ‏مباشرين و15084 مستفيداً غير مباشر، ‌‏وفق التقديرات الواردة في مقترح المشروع‎.‎

دعم التعافي وتحسين الظروف المعيشية

وأشارت الجمعية إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود دعم التعافي المبكر، وإعادة ‏تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين ‏الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار المجتمعي في منطقة حاس.‏

وأكدت أهمية الاستثمار في إعادة تأهيل المرافق الأساسية، لما تؤديه من ‏دور ‏محوري في حياة السكان وتلبية ‏احتياجاتهم اليومية، مشيرة إلى أن التعاون بين ‌‏المركز والجمعية يعكس الحرص على دعم جهود التعافي في سوريا ‏وتحسين واقع ‌‏الخدمات التعليمية والمجتمعية‎.‎

يذكر أن جمعية غراس الخير الإنسانية جمعية إغاثية تنموية صحية تعليمية مستقلة ‏تأسست عام 2014، وعملت خلال سنوات الثورة السورية في الشمال السوري ‏وتركيا ولبنان بمجال كفالة الأيتام.‏

كما تأسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أيار عام 2015، ‌‏ويتخذ من العاصمة الرياض مقراً له، ويقدم مساعدات في مجالات الأمن الغذائي ‌‏والصحة والتعليم والإيواء وغيرها.‏