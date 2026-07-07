وزارة الداخلية: انفجاران قرب وزارة السياحة في دمشق يسفران عن إصابات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن انفجارين وقعا اليوم الثلاثاء، قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة.

وقالت الوزارة لـ سانا: إن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين ناسفتين خلال عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك.

وأضافت: إن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع حفاظاً على سلامة المواطنين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح والتأمين في المنطقة.

وأوضحت الداخلية أن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صُنعتا بطريقة بدائية، وُضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وُضعت الثانية داخل حاوية مهملات، مشيرةً إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين.

وأكدت الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولم يشكّل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية، التي تتواصل وفق الخطة المقررة.