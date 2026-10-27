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يقدّم مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية خدمات طبية مجانية لنحو 7 آلاف نسمة

10 1 يقدّم مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية خدمات طبية مجانية لنحو 7 آلاف نسمة
20 يقدّم مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية خدمات طبية مجانية لنحو 7 آلاف نسمة

يقدّم مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية خدمات طبية مجانية لنحو 7 آلاف نسمة في القرية، إضافة إلى سكان القرى المجاورة، تشمل الفحوصات الطبية والأدوية وخدمات الصحة الإنجابية.

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