يقدّم مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية خدمات طبية مجانية لنحو 7 آلاف نسمة تاريخ النشر: 2026/10/27 11:52 صباحًا اخر تحديث: 2026/10/27 11:52 صباحًا يقدّم مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية خدمات طبية مجانية لنحو 7 آلاف نسمة في القرية، إضافة إلى سكان القرى المجاورة، تشمل الفحوصات الطبية والأدوية وخدمات الصحة الإنجابية. التنمية الإدارية في اللاذقية تنظم ندوة حول قيادة التغيير وتعزيز النزاهة المؤسسية عودة جريان نهر الكبير باتجاه سد مشقيتا باللاذقية واستمرار أعمال تعزيل المجرى والممرات المائية مشروع “الوفاء 2” يوسّع نطاق إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في أحياء حلب المتضررة حملة لتزفيت الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة اللاذقية إطلاق حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في مشفى الجولان الوطني صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةخدمات طبيةمركز العيسوية الصحي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 أهالي درعا يشيعون رياض الكراد الذي قضى جراء الغارات الجوية الأردنية أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 8 من تشييع ضحايا الغارات الجوية الأردنية في بلدة الطف بريف درعا بمشاركة شعبية واسعة أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 البابا: وزارة الداخلية تواصل العمل للوقوف على ملابسات قصف الأردن مناطق بدرعا أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026