يوم علمي لأطباء الأسنان في طرطوس حول علاقة طب الأسنان مع مرضى القلب والأدوية اللازمة لهم

طرطوس-سانا

نظم فرع نقابة أطباء الأسنان في محافظة طرطوس بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة، اليوم الخميس، يوماً علمياً تحت عنوان “الوجه الآخر لطب الأسنان وعلاقة طب الأسنان مع مرضى القلب والأدوية اللازمة”، بمشاركة عدد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان.

وبينت مسؤولة برنامج طب الفم والأسنان في مديرية صحة طرطوس مريم جديتي في تصريح لمراسل سانا، أن الفئة المستهدفة من اليوم العلمي هم أطباء الأسنان من القدامى والخريجين والطلاب، بهدف تداخل وتشابك المعلومات الطبية بين الطبيب والصيدلي في بعض الحالات التي تستوجب المعرفة بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، مثل مرضى القلب، والسكري، والمرأة الحامل أو المرضع، وغيرها، وكيفية عمل عيادة طب الأسنان واستثمارها بالشكل الأمثل في هذه الحالة.

ولفتت جديتي إلى أن مخرجات اليوم العلمي ستكون بمثابة درس نظري، ودافع لزيادة المعلومات والخبرة العملية، مشيرةً إلى أن من أهم أهداف مديرية الصحة نشر الوعي الصحي والتثقيفي وكيفية الاهتمام بالفم والأسنان للوقاية من عدة أمراض قد تكون خطيرة، إضافة إلى تقديم العلاج بأقل التكاليف.

من جانبه، أشار مدير مركز العيادات الشاملة والسكرية في طرطوس الدكتور محمد عمران في “محور الأدوية في طب الأسنان”، إلى أهمية تنمية الخبرة الاجتماعية لطبيب الأسنان، وزيادة المخزون الأكاديمي للاستفادة منه في المجال العملي.

بدوره، لفت الدكتور علي حبيب المختص بأمراض القلب والأوعية رئيس قسم العناية الإكليلة في المشفى الوطني بطرطوس، في محور “المميعات بين الخطورة والأمان في طب الأسنان”، إلى كيفية تعامل طبيب الأسنان مع المميعات، وأهمية اتباع التوصيات الأمريكية والأوروبية لأمراض القلب والأسنان، إضافة إلى ضرورة أن يوازن بين الحالة المرضية ومعالجة الأسنان.

من جهتها، سلطت الدكتورة جنان سويدان طبيبة أسنان عامة في محور “الوجه الآخر لطب الأسنان.. ما لم تدرسه في الجامعة”، الضوء على مجموعة مهارات وأشياء لم تدرس في الجامعات السورية، من إدارة العيادات والتسويق ومهارات Soft Skills التي يجب أن يتمتع بها الطبيب من التواصل الفعال والتعاطف والعمل الجماعي، وإدارة الوقت وحل المشكلات، ليقدم أفضل أداء أثناء ممارسته المهنة.

وتنظم مديرية صحة طرطوس الأيام العلمية لعدد من التخصصات الطبية بشكل دوري، بهدف تبادل الخبرات الطبية والمعرفة، والإضاءة على كل ما هو جديد سواء في مجال الطب البشري أو طب الأسنان او الصيدلة.

