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ملايين الطيور تعبر سوريا…تعميم لضبط الصيد وحماية الطيور المهاجرة

ملايين الطيور تعبر سوريا ملايين الطيور تعبر سوريا...تعميم لضبط الصيد وحماية الطيور المهاجرة

مع عبور ملايين الطيور المهاجرة للأجواء السورية، يأتي تعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمحافظين ليضع ضبط الصيد الجائر وحماية الحياة البرية في صدارة الإجراءات خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور.

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