ملايين الطيور تعبر سوريا…تعميم لضبط الصيد وحماية الطيور المهاجرة تاريخ النشر: 2026/11/12 10:08 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/12 10:08 صباحًا مع عبور ملايين الطيور المهاجرة للأجواء السورية، يأتي تعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمحافظين ليضع ضبط الصيد الجائر وحماية الحياة البرية في صدارة الإجراءات خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور. الإدارة المحلية: إلغاء البلاغ رقم 17 لعام 2023 يسهم باستعادة الوحدات الإدارية لصلاحياتها أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟ كيف يساهم الشكل الخارجي للمنتجات المحلية والدولية في تحوله إلى أصل اقتصادي محمي قانونياً؟ دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وزارة الزراعة تسعى عبر مؤسسة إكثار البذار لتحقيق الكفاية من الحبوب لموسم 2026–2027 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الصيد الجائرالطيور المهاجرةوزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب آخر الأخبار اقتصاد سوريااقتصاد دعوة لتقديم عروض أسعار للمرة الثانية بالسرعة الكلية لصالح وزارة التعليم العالي دولي الصحة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي وتطالب بحماية دولية للمستشفيات فيديو مشاهد جوية لبلدة كسب بريف اللاذقية