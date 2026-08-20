أكثر من 663 ألف طن من البضائع نُقلت بالسكك الحديدية خلال 7 أشهر فقط تاريخ النشر: 2026/08/20 5:42 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 5:42 مساءً انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة بدمشق بمشاركة أكثر من 200 عارض باراك: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تصعيد خطير بدء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل آبار ومحطة مياه في بلدة الثعلة بريف السويداء وزير الاتصالات: سوريا تقترب من التحرر من القيود التقنية الدولية بعد انحسار الكتلة الحارة.. أجواء صيفية معتدلة في سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالسكك الحديدية السوريةنقل البضائع في سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مجلس التعاون الخليجي والصين يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية وأمن الملاحة والطاقة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد لبناني فرص التكامل الصناعي والاستثمار المشترك أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 الشيباني يبحث مع وزير التجارة الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026