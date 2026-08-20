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أكثر من 663 ألف طن من البضائع نُقلت بالسكك الحديدية خلال 7 أشهر فقط

photo 2026 08 15 22 29 23 أكثر من 663 ألف طن من البضائع نُقلت بالسكك الحديدية خلال 7 أشهر فقط
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