بريطانيا وموريتانيا تدينان تهديدات ميليشيا الحوثي ضد السعودية

لندن-نواكشوط-سانا



أدانت المملكة المتحدة بشدة التهديدات الأخيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، ولا سيما محاولاتها فرض حصار بحري، داعية إلى وقف الأعمال التصعيدية فوراً.



وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها على منصة إكس، أن هذه الاستفزازات تنطوي على مخاطر كبيرة من شأنها تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تهديدها المباشر لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتقويض الجهود الدولية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.



وأكد البيان وقوف بريطانيا إلى جانب السعودية وشركائها في المنطقة لمواجهة هذه التهديدات، داعية ميليشيا الحوثي للتوقف الفوري عن أي خطوات تصعيدية من شأنها تعريض أمن المنطقة للخطر.



من جهتها أدانت موريتانيا بأشد العبارات تهديدات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن وسيادة السعودية، محذرة من أنها تهدد حرية الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية.



وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي أكدت في بيان لها تضامن موريتانيا الكامل والمطلق مع السعودية، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية.



وشدد البيان على دعم موريتانيا لحق السعودية الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها وملاحتها البحرية، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أول أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”.