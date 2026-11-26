من تدمير أول صاروخ كيميائي إلى وضع خريطة طريق لإنهاء الملف بالكامل.. تمضي سوريا في معالجة إرث الأسلحة الكيميائية عبر استراتيجية ترتكز على الأمن والتعاون الدولي والعدالة.