تمضي سوريا في معالجة إرث الأسلحة الكيميائية عبر استراتيجية ترتكز على الأمن والتعاون الدولي والعدالة تاريخ النشر: 2026/11/26 8:50 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 8:50 مساءً من تدمير أول صاروخ كيميائي إلى وضع خريطة طريق لإنهاء الملف بالكامل.. تمضي سوريا في معالجة إرث الأسلحة الكيميائية عبر استراتيجية ترتكز على الأمن والتعاون الدولي والعدالة. “دمشق تتنفس”.. يوم تجريبي بلا سيارات في دمشق القديمة دمشق وحلب تتصدران عدد المعاملات والمركبات المسجلة منذ بداية 2026 النفط والغاز في سوريا.. أرقام ترسم ملامح التعافي فحوصات مجانية وعمليات جراحية في حملة للكشف عن الزُرق العيني في مشفى العيون بدمشق 710 متسابقين يجتازون اختبار مسابقة “مفتش معاون” بالجهاز المركزي للرقابة المالية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تدمير أول صاروخ كيميائيمعالجة إرث الأسلحة الكيميائية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة آخر الأخبار دولي دول عربية تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وتحذر من التصعيد في المنطقة فيديو إحباط محاولة تهريب 800 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى ريف حمص الغربي دمشقاقتصاد سورياالمحافظاتخدمات ضبط 22 كيلوغراماً من اللحوم ونتر الفروج الفاسدة في أحد مطاعم دمشق