بعد سنوات من التعطّل.. عودة المعبر المائي في نهر العرب باللاذقية إلى الخدمة تاريخ النشر: 2026/10/30 4:49 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 4:49 مساءً بعد سنوات من التعطّل، عاد المعبر المائي في نهر العرب باللاذقية إلى الخدمة، عقب استكمال أعمال تأهيله، بما يدعم منظومة الري، ويخدم أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية. مؤتمر “سفير تك 2026” في جامعة اللاذقية يضع خارطة طريق للتحول الرقمي ورشة عمل في اللاذقية حول التوعية بمخاطر مخلفات الحرب لتعزيز السلامة العامة شاب كفيف في اللاذقية يتحدى العجز بإصرار وإيمان لا ينكسر بدء تأهيل المدخل الرئيسي لمدينة اللاذقية ضمن مشروع تطويري جديد قوات الأمن العام تنتشر في أحياء مدينة اللاذقية لضبط الأمن والتجاوزات وعمليات السرقة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةالمعبر المائينهر العرب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وفاة طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إضراب يشل موانئ أوروبية طلباً لزيادة الأجور ورفض “العسكرة” أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 وزارة الطوارئ تحذّر من أمطار غزيرة وعواصف رعدية تبدأ الأحد المقبل أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026