بعد سنوات من التعطّل.. عودة المعبر المائي في نهر العرب باللاذقية إلى الخدمة

بعد سنوات من التعطّل، عاد المعبر المائي في نهر العرب باللاذقية إلى الخدمة، عقب استكمال أعمال تأهيله، بما يدعم منظومة الري، ويخدم أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية.